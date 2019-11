Bokser (29) slaat twee slachtoffers in elkaar in ‘The Night’: één jaar cel Mathias Mariën

05 november 2019

13u37 0 Brugge Een 29-jarige Bruggeling is veroordeeld tot één jaar cel voor een zware vechtpartij in zomerbar ‘The Night’ vorig jaar.

Op 15 juni 2018 kreeg S.D. het aan de stok met twee mannen in de zomerbar. De reden: de beklaagde viel een vriendin van de slachtoffers lastig, waarna het tot een confrontatie kwam. Daarbij sloeg de twintiger, een bokser, een 41-jarige man uit Damme een neusbreuk. Hij hield er ook een barst in zijn oogkas aan over. Zijn vriend liep lichtere verwondingen op. Beide heren verklaarden dat ze zich van de feiten weinig konden herinneren en enkel nog weten dat ze de beklaagde aanspraken op zijn gedrag, waarna ze dus in elkaar werden geslagen.