Boheems rotslandschap uit Groeningemuseum nieuw op Belgische ‘Topstukkenlijst’ Bart Huysentruyt

04 mei 2020

07u43 0 Brugge Het Rubenianum en de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) hebben een aantal zeventiende-eeuwse tekeningen toegevoegd aan de zogenaamde ‘Topstukkenlijst’ van ons land. Eén van de werken is al jaren te zien in het Brugse Groeningemuseum.

Voor al deze tekeningen werd in het onderzoek aangetoond dat ze omwille van hun zeldzaamheid in combinatie met hun artistieke waarde, ijkwaarde, schakelfunctie of waarde voor het collectieve geheugen als topstukken moeten worden beschouwd en een plaats op de Topstukkenlijst verdienen.De selectie tekeningen en verzamelingen van tekeningen bevat voorstudies, ontwerpen en schetsen van bekende zeventiende-eeuwse kunstenaars zoals Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Jacob Jordaens. Daarnaast zijn ook tekeningen van andere grote namen uit de zeventiende eeuw geselecteerd, zoals Jan Brueghel I, Gaspar de Crayer, Frans Francken II, Theodoor van Thulden en Justus van Egmont. Maar de selectie gaat ook breder: ze bevat eveneens zeldzame en onmisbare tekeningen van minder bekende of anonieme kunstenaars.

Uit het prentenkabinet van het Groeningemuseum in Brugge is het Boheems rotslandschap van Roelant Savery gekozen. Dat is één van de minder bekende werken, maar volgens de experts toch bijzonder waardevol.