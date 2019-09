Boete voor grondwerkbedrijven voor aanvoer vervuilde grond in tuin LSI

30 september 2019

14u00

Bron: LSI 0 Brugge Twee grondwerkbedrijven uit Hertsberge (Oostkamp) en Maldegem moeten elk een boete van 4.500 euro betalen voor inbreuken op het afvalstoffendecreet. Dat besliste de correctionele rechtbank van Kortrijk maandag. In de tuin van een villa in Sint-Kruis (Brugge) voerden de bedrijven vervuilde aarde met asbestresten aan.

In oktober 2015 voerde een grondwerkbedrijf uit Hertsberge in de tuin van een villa op De Linde in Sint-Kruis zo’n 230 kubieke meter aarde aan. In de aarde bleken resten van asbestcement te zitten. De bewoonster nam onmiddellijk stappen en liet de aangevoerde aarde enkele dagen al opnieuw afgraven. Ze diende ook klacht met burgerlijke partijstelling in bij de Brugse onderzoeksrechter. Tijdens het onderzoek bleek de aangevoerde aarde door een firma uit Maldegem aan de firma uit Hertsberge te zijn geleverd. Beide bedrijven moesten zich voor de rechter verantwoorden. Hun advocaten vroegen de vrijspraak maar de rechter oordeelde dat de inbreuken op het afvalstoffendecreet wel degelijk bewezen waren. De gedupeerde eigenares vroeg een schadevergoeding van ruim 100.000 euro. De rechter kende haar na studie van het dossier zo’n 10.000 euro toe.