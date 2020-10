Boete voor agent en acteur Andy Peelman (37) nadat moeder ritje maakt met zijn niet-gekeurde wagen Mathias Mariën

06 oktober 2020

13u34 26 Brugge Andy Peelman (37), één van ‘s lands bekendste politiemannen, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 400 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. De keuring van één van zijn wagens bleek verlopen te zijn, al was er uiteindelijk wel een logische verklaring voor.

Andy Peelman is behalve politieman ook acteur en is vooral bekend van zijn rol in de VTM-reeks De Buurtpolitie. Dinsdagochtend zat hij evenwel zélf in het beklaagdenbankje. In april vorig jaar bleek één van zijn wagens, een Nissan, niet meer geldig gekeurd te zijn bij een controle in Bredene.

Zijn advocaat Stijn Leliaert kwam evenwel met een valabele uitleg in de rechtbank. “Het was niet de bedoeling dat er nog met de wagen zou gereden worden”, pleitte de advocaat. “Hij had die gehouden omdat hij er aan gehecht was en die wagen stond bij hem thuis. Toen mijn cliënt op vakantie was, besliste zijn moeder om er een uitstapje naar zee mee te maken.” Het was dan ook zij die achter het stuur van de wagen zat. Maar omdat de wagen eigendom is van haar zoon, moest Peelman zich verantwoorden voor de rechtbank. De politierechter sprak uiteindelijk een milde straf uit.