Boekenmarkten en volksspelen afgelast: “Niet veilig meer” Bart Huysentruyt

29 juli 2020

08u43 0 Brugge Het Comité voor Initiatief schrapt de geplande boekenmarkten en dag van de volksspelen in augustus en september. Die evenementen zouden normaal wel door zijn gegaan.

“Tot onze spijt moeten wij de geplande boekenmarkten van het eerste weekend van augustus en september, en de Volksspelen van 13 september, afgelasten”, zegt Greet Verleye namens het Comité. “In deze tijden waarin corona nog lang niet achter ons ligt, willen we de inspanningen van het stadsbestuur om de stad veilig en gezond te houden maximaal ondersteunen." In juli was er wel een boekenmarkt langs de Reien. Mogelijk komt er in het najaar wel een nieuwe editie, maar dat wordt later beslist.