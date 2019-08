Boekenmarkt én volksspelenparcours nieuwkomers tijdens nazomer Bart Huysentruyt

23 augustus 2019

15u05 0 Brugge Het Comité voor Initiatief in Brugge zomert na met twee initiatieven. Er komt voor het eerst een boekenmarkt in Brugge en ook een volksspelenparcours op de Burg moet volk trekken.

Het Comité voor Initiatief kleurt het Brugse evenementenaanbod al met grootschalige evenementen zoals de Tripel Dagen en Brugge Feest op oudejaarsavond. Deze nazomer pakt het Comité uit met twee evenementen die kleiner zijn van opzet, maar daarom niet minder leuk. Het gratis volksspelenparcours op de Burg op zondag 8 september wordt een vaste waarde. Spiksplinternieuw is de boekenmarkt langs de Steenhouwersdijk op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september.

“Brugge is zelf het onderwerp van heel wat boeken. En we mogen ook fier zijn op auteurs als Peter Verhelst, Lara Taveirne, Bart Moeyaert, Pieter Aspe, Klaas Verplancke of cartoonisten als Kamagurka en Marec”, zegt voorzitter Erwin De Jonghe van het Comté. “Brugge en een boekenmarkt: het is dus een logische combinatie, zeker als je de boekenverkoop combineert met een schilderachtige setting.”

Langs de Steenhouwersdijk en de Groenerei, in het verlengde van de Vismarkt, zullen op 31 augustus en 1 september diverse boekenstandjes opgesteld staan. Voor bezoekers, kooplustigen en boekenwurmen een unieke gelegenheid om in een gezellige sfeer niet alleen het boekenaanbod, maar ook de pittoreske omgeving van de rei te verkennen. Voor wie boeken te koop heeft, een prima gelegenheid om daar een standje op te stellen, in de omgeving van prachtige bomen, zitbanken en de kademuur. “Het aantal standplaatsen is beperkt, maar zolang de voorraad strekt, is iedereen welkom om zich in te schrijven via info@comitevoorinitiatief.be. Via hetzelfde mailadres kan men ook bijkomende informatie vragen. Het standgeld houden we laag: we vragen voor één dag 15 euro en voor twee dagen 25 euro.” De boekenmarkt vindt plaats van 8 tot 18 uur.

Een tiental volksspelen, pudebak, struifvogel, hamertjesspel, torenspel, sjoelbak..., staan dit jaar op zondag 8 september van 13 tot 17 uur opgesteld op het Burgplein. Bij regenweer gaan de volksspelen niet door, de boekenmarkt wel. Tijdens de winter pakt het Comité uit met de Sterrestoet op 21 en 22 december en Brugge Feest op oudejaarsavond.