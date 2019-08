Boek “House of Time” blikt terug én vooruit naar sociaal-artistiek project voor jongeren van Triënnale 2018 Siebe De Voogt

11 augustus 2019

16u39 0 Brugge In het URB EGG-café voor de Brugse Stadsschouwburg is zondagvoormiddag het boek “House of Time” voorgesteld. De publicatie is een mooie terugblik op het sociaal-artistieke project van de Triënnale 2018, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst.

House of Time werd in september 2017 opgestart door het Berlijnse architectencollectief Raumlabor. Het project werd op poten gezet in samenwerking met kwetsbare Brugse jongeren, hun maatschappelijk werkers, jonge kunstenaars en andere bewoners van de stad. Het wilde jongeren een plek bieden waar ze samen konden zijn, nadenken over verandering en leven in het nu. In het kader van de Triënnale 2019 werd zondag een boek voorgesteld dat terugblikt op het project House of Time. Het toont alle onvergetelijke momenten die belangrijk waren in de opbouw van het project, maar bespreekt ook de voornemens voor de toekomst. Het boek is een mix van beschrijvende teksten, gesprekken met jongeren en ontwerptekeningen en foto’s. Het bestaat uit 170 pagina’s en werd samengesteld door Markus Bader, Shendy Gardin en Jan Liesegang. House of Time is vanaf maandag te verkrijgen via de website www.triennalebrugge.be.