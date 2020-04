Bob Warnier, gewezen protocolchef van de stad, is overleden Bart Huysentruyt

08 april 2020

15u01 0 Brugge Robert ‘Bob’ Warnier is dinsdag overleden. De gewezen protocolchef van de stad Brugge is 83 jaar geworden.

Bob Warnier trad op 16 april 1964 in dienst bij de stad Brugge als ‘klerk’ bij de Stadskas en werd op 1 december 1988 de eerste protocolchef van de dienst Cultuur, Feesten en Concertgebouw. Op 1 november 1997 ging Bob met pensioen. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) herinnert zich Bob als een man die zijn job met veel passie en stijl uitvoerde en iedereen passend ontving in het Brugse Stadhuis. “Bob maakte geen onderscheid in rang en stand. Van arbeider tot koning: hij zorgde met flair én humor telkens voor een mooie ontvangst of plechtigheid. Bob kon zich met zijn flegma uit netelige posities bevrijden. Zo liet ik mij vertellen dat een personeelslid bij zijn pensionering een polshorloge kreeg en zich ergerde dat het uurwerk niet werkte. Waarop Bob de burgemeester toefluisterde dat dit perfect mogelijk is omdat dit horloge al heel lang in zijn lade lag.”

Ook zijn opvolger Marc Mosar koestert mooie herinneringen aan Bob. Vanaf 1993 werkte hij samen met Warnier en nam halfweg de jaren negentig zijn takenpakket over. “Aan het einde van zijn carrière heeft hij mij uitstekend begeleid om zijn job over te nemen”, zegt hij. “Ik zal hem blijven herinneren als een elegante mens met een bijzondere vorm van humor die hij in de loop van zijn carrière ontwikkeld had. Bob was een echte Bruggeling die het authentieke Brugs nog meester was. Hij verraste mij vaak met zijn plastische en letterlijk ‘ongehoorde’ uitdrukkingen. Hij was trouwens ook lang filmrecensent voor het Brugsch Handelsblad, auteur van verschillende publicaties over onder andere de oorlog én een uitstekende gids die in verschillende talen talloze prominenten in Brugge heeft rondgeleid. Bob is het fundament van protocol en public relations in Brugge waarop ik verder heb kunnen bouwen. De warme, prettige en soms pittige en grappige herinneringen aan hem zal ik blijven koesteren.”

Het stadsbestuur betuigt zijn medeleven en wenst de familie van Bob veel sterkte in deze moeilijke dagen.