BMW’s staan te blinken in nieuwe showroom van Cocquyt Bart Huysentruyt

19 december 2019

11u07 0 Brugge In de Waggelwaterstraat in Brugge is de nieuwe showroom en garage van BMW Cocquyt geopend.

Het oude gebouw ging tegen de vlakte in november van vorig jaar. Ze maakten plaats voor een nieuw gebouw van 600 vierkante meter met een ruime uitnodigende showroom, een volledig vernieuwd atelier dat uitgerust is volgens de laatste technologische trends en een carrosserieafdeling. “We kiezen bewust voor deze locatie, omdat ze goed bereikbaar is vanuit alle snelwegen”, zegt Clementine Cocquyt. Alle wagens en materiaal waren een jaar lang te vinden in de nabije Dirk Martensstraat.