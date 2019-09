BMW-plunderaars slaan nu ook vijf keer toe in Brugge: stuur, radio, middenconsole en versnellingspook gestolen Mathias Mariën

11u07 2 Brugge Is de dievenbende die onderdelen uit BMW’s haalt nu ook in Brugge aan het werk? Daar lijkt het sterk op na vijf identieke auto-inbraken. De daders sloegen telkens een achterruitje van de BMW in en gingen aan de haal met de middenconsoles. “Dit kost me 12.000 euro. Voor dergelijke inbraken komt de verzekering niet tussen”, zucht Tonyo Joos, één van de slachtoffers. Mogelijk is er een link met gelijkaardige inbraken eerder deze week in Jabbeke en Gistel.

Neen, een leuke start van de dag was het niet voor Tonyo. De man stond donderdagochtend even voor 5 uur op om te gaan werken, maar trof een ravage aan in zijn BMW X5 M50D die geparkeerd stond langs de Benedictijnenstraat in Assebroek. Dieven slaagden er ‘s nachts in om binnen te breken in de wagen en gingen aan de haal met het stuur, de radio, middenconsole én de versnellingspook. De politie kwam ter plaatse en is een onderzoek gestart. In de loop van donderdagochtend liep er nóg een melding binnen over een identieke inbraak in een BMW in de Heidelbergstraat, een steenworp verder. Ook daar werd heel wat elektronica uit het voertuig ontvreemd. Tegen de middag stond de teller al op vijf inbraken, allemaal in BMW’s.

Link met eerdere diefstallen?

Bij de politie kunnen ze voorlopig alleen de inbraken bevestigen. “Het onderzoek is lopende en alle pistes worden onderzocht”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Zo wordt ook een mogelijk verband bekeken met bijna identieke inbraken eerder deze week in Jabbeke en Gistel. Ook daar werd uit BMW’s de elektronica gehaald.

Alarm omzeild

Voor de slachtoffers is het een fikse tegenslag. “Ik heb mijn wagen sinds 2015. Nochtans zit er een alarm op, maar blijkbaar hebben de dieven dat kunnen omzeilen”, zegt Tonyo Joos. De man liet zijn wagen donderdagochtend wegtakelen en kreeg wat later slecht nieuws van zijn garagehouder. “De kosten voor herstelling zullen oplopen tot 12.000 euro. Een fiks bedrag en het ergste is dat mijn verzekering niet tussenkomt bij dergelijke inbraken”, aldus Joos.

Nieuw is het fenomeen van de gestolen middenconsoles niet. In 2017 werd de regio rond Brugge al eens geconfronteerd met een gelijkaardige reeks inbraken. De politie kon na grondig speurwerk destijds een Litouwer oppakken die verantwoordelijk bleek voor tientallen auto-inbraken. Momenteel is er van de dader(s) nog geen spoor. Zij gingen wellicht heel stil én snel te werk. Mogelijk levert het sporenonderzoek meer informatie op. Eventuele getuigen of mensen die iets verdacht hebben gezien, kunnen zich steeds melden bij de politie.