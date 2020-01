Blue-bikes voortaan op tweede locatie in Brugge: “Vorig jaar ruim 20.000 ritten” Bart Huysentruyt

08 januari 2020

14u32 0 Brugge Blue-bike, het deelfietssysteem met fietsen aan trein-, tram- en busstations, is voortaan ook te vinden aan het Kamgebouw in Brugge.

Dat is de 65ste locatie in Vlaanderen en de tweede in Brugge. De Blue-bikes staan voortaan dus niet alleen aan de voorzijde, maar ook aan de achterzijde van het station van Brugge: in de ondergrondse fietsenstalling onder het Kamgebouw. Daar staan 32 fietsen in de rekken. Aan de voorzijde van het station zijn er tachtig fietsen te leen. Brugge beschikt over het nieuwste model fietsen, met zeven versnellingen en geïntegreerde verlichting en bagagedrager voor een beter rijcomfort.

De vraag naar Blue-bikes in Brugge kende het afgelopen jaar een flinke stijging, waardoor een extra locatie nodig werd. In 2018 werden in Brugge nog 18.600 ritten gemaakt, in 2019 met één locatie al ruim 20.800. Dat is een stijging van zo’n 12 procent. Brugge is de op twee na populairste locatie in Vlaanderen, na Leuven (Tiensevest) en Gent Sint-Pieters (Sint-Denijslaan).

Leden van het systeem betalen 1,15 euro per 24 uur. “Iedereen die sporadisch eens een fiets nodig heeft, kan hier gebruik van maken”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Vandaag zijn er aan het station in totaal 112 fietsen beschikbaar. De gebruikscijfers zijn jaar na jaar in stijgende lijn, en bewijzen dat we als stadsbestuur zinvol investeren in duurzame mobiliteit.”

Blue-bike telde eind 2019 ruim 20.000 leden.