Bloemornamenten zijn ooievaarsnesten Bart Huysentruyt

22 juni 2019

16u22 0 Brugge De bloemornamenten die de dienst Openbaar Domein heeft geplaatst op verschillende plekken in het noorden van Brugge, zijn ooievaarsnesten.

Door het grote volume aan potgrond en het gebruik van waterbesparende technieken, hebben de nesten relatief weinig water nodig. Momenteel staan er vijf ooievaarsnesten in Brugge: twee langs de Blankenberges Steenweg ter hoogte van de Sint Pieterskerk, één in Zeebrugge bij het gemeenschapshuis, één in Sint Jozef bij de kerk en één bij de kerk van Zwankendamme. “Op die manier bebloemen we ook het noorden van Brugge, op een originele manier", duidt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).