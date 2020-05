Bloemenwijk Assebroek wordt heraangelegd Bart Huysentruyt

11 mei 2020

15u14 0 Brugge Het nieuwe ontwerp voor de Bloemenwijk, een grote wijk in Assebroek, dicht bij de stad, is klaar. De start van de heraanleg wordt voorzien in het voorjaar van 2021.

De werken omvatten een volledige heraanleg, inclusief riolering in de volgende straten: Rozenstraat, Irisstraat, Tulpenstraat, Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat. “Deze werken zijn noodzakelijk, omdat na een controle gebleken is dat de riolering in slechte staat is én ook de bovenbouw is aan vernieuwing toe”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De werken maken het ook mogelijk om de wijk fietsveiliger te maken, te vergroenen, een veilige schoolomgeving te creëren. We gaan ook duurzaam te werk en gaan het water van het grote dak van de kerk opvangen.” Er komen honderd nieuwe bomen in de wijk. Rond de bomen worden de bloemen geplant die verwijzen naar de straat.

Verder komen er snelheidsremmende inrichtingen zoals een smallere rijweg, asverschuivingen en verkeersplateaus. De parkeerzones worden beter geordend en afgeschermd met plantvakken. De doodlopende straten worden van een erfachtige inrichting voorzien. Er worden ook parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien.

De werken worden geraamd op 3,1 miljoen euro.