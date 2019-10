Blinden en slechtzienden mogen sculpturen in Musea Sculpta aanraken Bart Huysentruyt

06 oktober 2019

17u23 0 Brugge Blinden en slechtzienden van de vereniging VeBes hebben zaterdag het museum Sculpta in de Mariastraat bezocht. Ze mochten de kunstwerken aanraken.

Het nieuwste Brugse museum Sculpta is een initiatief van Alexander Deman, die in Brugge ook al succesvol het ijssculpturenfestival organiseerde en in Oostende elk jaar met zandsculpturen uitpakt. Hij gaf de vereniging voor blinden en slechtzienden gratis tickets. “De vereniging vroeg zelf of ze ons museum kon bezoeken”, zegt Deman. “We zijn uiteraard ook toegankelijk voor mensen die niet of slecht zien. Zij mogen onze muursculpturen aanraken en voelen. Zo maken ze ook eens kennis met het Lam Gods van Van Eyck of de Tuin der Lusten. We hebben 700 vierkante meter aan verticale muren. De slechtziende bezoekers hebben er toch twee uur van genoten.”