Blijft Klein Appelmoes dan toch niet groen? Auditeur Raad van State fluit stad en provincie terug Bart Huysentruyt

18 februari 2020

19u13 0 Brugge De discussie over de toekomst van het groene gebied Klein Appelmoes in Assebroek laait weer op, nu de auditeur van de Raad van State de plannen om het gebied groen te houden heeft geschrapt. Daarmee zouden mogelijk toch nieuwe woningen kunnen gebouwd worden in het gebied. “We zijn verrast”, zegt schepen Franky Demon (CD&V).

Al meer dan tien jaar bakkeleien ze in Brugge over de toekomst van het gebied Klein Appelmoes, op de grens met het natuurgebied van de Gemeneweidebeek in Assebroek. De zone staat op ruimtelijke plannen ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Dat wil zeggen dat het een potentiële locatie is om extra woningen te bouwen. Dat was dik tegen de zin van de buurtbewoners. Tien jaar geleden ging één van hen zelfs met een bootje varen op een ondergelopen deel van Klein Appelmoes om de beperkte waterdoorlaatbaarheid aan te tonen.

Club Brugge

Daarop verzamelden de bewoners 1.850 bezwaarschriften en trokken ermee naar het stadsbestuur. Ook vanuit politieke hoek was er druk om de gronden niet te gebruiken voor woningen, maar het gebied gewoon groen te laten. Uiteindelijk zwichtte het stadsbestuur én ging ook het provinciebestuur akkoord om het gebied voortaan groen te laten kleuren door Vlaanderen. Het dossier werd opgenomen in het zogenaamde GRUP Brugge, waar ook het oorspronkelijke voetbalproject van Club Brugge aan de Blankenbergse Steenweg werd opgenomen.

Projectontwikkelaars

Het heeft dus erg lang geduurd vooraleer de auditeur van de Raad van State een oordeel heeft geveld over de toekomst van Klein Appelmoes. De stad Brugge heeft nu nieuws gekregen en dat zet de groene plannen meteen op de helling. Dat vertelde schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) dinsdag op de gemeenteraad. De auditeur vindt dat er te weinig geargumenteerd wordt om het gebied groen te laten. “Het gebied is eerder aangeduid als woonuitbreidingszone”, staat te lezen in het advies. “Projectontwikkelaars hebben er al gronden verworven. De Astridlaan is bovendien ook nu al een drukke weg, en ook de vrees voor wateroverlast wordt onvoldoende gestaafd.”

“Verrast”

Het waren de projectontwikkelaars die bezwaren indienden bij de Raad van State om de plotse ommezwaai naar een groene zone aan te vechten. Zij worden nu duidelijk gevolgd door de auditeur. “Bovendien staat in zijn verslag dat Brugge in de toekomst nog woningen zal nodig hebben en dat er te weinig elementen aangebracht worden om Klein Appelmoes als locatie te schrappen”, zegt Demon. “We zijn niettemin heel erg verrast door dit nieuws.” De strook van negen hectare blijft dus voor beroering zorgen. Volgens Demon is het nu opnieuw aan de stad én de provincie om betere argumenten aan te brengen tegen een toekomst als woonuitbreidingsgebied.