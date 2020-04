Blijf ook in het paasweekend weg van de kust: gouverneur kondigt strenge controles aan Mathias Mariën

10 april 2020

13u31

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Brugge Tijdens het paasweekend zal de politie opnieuw streng controleren op de invalswegen naar de kust. Dat meldt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé vrijdag. De gouverneur roept nogmaals op om de maatregelen strikt na te leven.

De politie zal het volledige paasweekend strenge controles uitvoeren op de invalswegen richting de kust. Ook in de badsteden zelf zal streng worden gecontroleerd. Met het voorspelde goede weer wordt gevreesd dat veel mensen de regels aan hun laars zullen lappen.

“Het is echt niet de bedoeling om nu massaal op het strand of in parken te gaan zonnen. Ik snap dat het verleidelijk is, maar we moeten nu allemaal volhouden. Anders schiet de curve binnen de kortste keren omhoog”, aldus Decaluwé.

Ook aan de grenzen met Nederland en Frankrijk zal opnieuw worden gecontroleerd. Wie een niet-essentiële verplaatsing maakt, krijgt zonder waarschuwing een boete.