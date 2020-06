Blauwe busjes van City Tour rijden weer uit Bart Huysentruyt

20 juni 2020

13u12 0 Brugge Niet enkel de Brugse koetsiers gingen zaterdag weer van start, ook de citybusjes verschijnen weer in het straatbeeld.

De vertrouwde blauwe busjes van City Tour kan je vanaf vandaag weer rond zien rijden. De open busjes waar toeristen een rondleiding in hun eigen taal krijgen, konden meteen al op de nodige belangstelling rekenen. Het open dak op een zonnige zaterdag was aantrekkelijk. Op de busjes kunnen maximum 12 in plaats van 21 passagiers mee. De afstand moet er immers ook bewaard worden.