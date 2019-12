Blauwalgen verjagen Brugse IJsberen van Tillegem naar Koude Keuken Bart Huysentruyt

01 december 2019

16u27 0 Brugge De regelmatige aanwezigheid van blauwalgen in het water van de Krulleput in het Tillegembos doet de Koninklijke Brugse IJsberen verhuizen naar de vijver van de Koude Keuken. Daar krijgen ze op zondagmorgen hun vaste stek.

Al meer dan een halve eeuw trekken de 124 stoere IJsberen hun baantjes in koude Brugse wateren. Dat doen ze tijdens de zomer in de Damse Vaart, op maandag in het KTA-zwembad, in de Sint-Pietersplas en sinds zondag ook in de Koude Keuken. “Er waren niet alleen veel blauwalgen in het water, maar ook exploitatieperikelen om daar te trainen”, zegt Franky Moelaert van de Brugse IJsberen. “De aanwezigheid van zowel bos als zwemwater zorgden er nochtans voor ideale trainingsomstandigheden.”

De club ging dus op zoek naar een nieuwe trainingslocatie. De vijver van de Koude Keuken bleek veel mogelijkheden te bieden: een bosrijke omgeving voor de opwarming, kleedkamers in de nabijgelegen sporthal en een prachtig gelegen vijver. Ondertussen werd de waterkwaliteit gemeten én goed bevonden. “Wij zijn uiteraard helemaal akkoord”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “De IJsberen staan zelf in voor het redderstoezicht conform de Vlarem-regelgeving en de toegang tot het water. De stad neemt de kosten op zich voor de tweewekelijkse wateranalyses. Na zes maanden volgt een evaluatie.”