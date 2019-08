Bizar: bestelwagen rijdt in vaart, waarna vier inzittenden zichzelf bevrijden uit wrak en op de vlucht slaan voor aankomst hulpdiensten Mathias Mariën

27 augustus 2019

07u04 6 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een bizar verkeersongeval maandagavond. Een bestelwagen belandde er in de vaart, waarna enkele jongeren de vier inzittenden ter hulp schoten die eenmaal uit de wagen ... meteen op de vlucht sloegen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 23 uur op het kruispunt van de Dampoortstraat en het Zuidervaartje. De bestuurder van de bestelwagen merkte het kruispunt volgens de eerste vaststellingen veel te laat op en reed er rechtdoor door de vangrail. Door de klap belandde de bestelwagen enkele meters lager in het water op z’n dak. Enkele jongeren zagen het ongeval gebeuren en besloten meteen om de hulpdiensten te verwittigen en in afwachting zelf de inzittenden te helpen. Eenmaal ze bij het voertuig aankwamen, zagen ze echter hoe de de vier inzittenden uit de verhakkelde bestelwagen kropen en meteen de benen namen. Bij aankomst van de politie en brandweer was er van het viertal geen spoor meer te bekennen. Het is onduidelijk waarom ze op de vlucht sloegen. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen.