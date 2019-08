Bisdom draait beslissing terug na protest: trouwen kan toch nog in Sint-Walburgakerk Bart Huysentruyt

30 augustus 2019

14u13 0 Brugge Erfgoedbeschermers hebben hun slag thuis gehaald. De Sint-Walburgakerk op het Sint-Maartensplein mag weer gebruikt worden voor huwelijken en begrafenissen. De beslissing om de kerk te onttrekken van alle erediensten door het Brugse bisdom gaat niet door. “Dit is de logica zelve", zegt actievoerder Andries Van den Abeele.

Na vijf jaar strijd haalt de vzw Sint-Walburgakerk dus gelijk. Toen raakte bekend dat de kerk van eredienst onttrokken zou worden. Een op zijn minst opvallende beslissing van het Brugse bisdom, samen met het toenmalige stadsbestuur. De Walburgakerk is immers een pareltje uit de zeventiende eeuw. De voormalige Jezuïetenkerk hoorde toen in een rijtje van vier kerken die zouden ‘verdwijnen’. Drie van die kerken zijn al van eredienst onttrokken: Heilige Familie, Sint-Franciscus en Blijmaere. Al was de naam van de Walburgakerk toch opvallend, omdat ze een specifieke stijl heeft.

Vzw opgericht

Enkele Bruggelingen trokken daarop van leer tegen de beslissing. Onder hen ook voormalig schepen en erfgoedspecialist Andries Van den Abeele. “We konden via een e-mailcampagne mensen als Marc Eyskens (minister van Staat, red.), professor-emeritus Etienne Vermeersch (recent overleden) en René Stockman (generaal overste van de Broeders van Liefde, red.) overtuigen om mee hun schouders te zetten onder de redding van de kerk. Na een gesprek toonde bisschop Jozef De Kesel zich bereid om te verzaken aan de onttrekking aan de eredienst, op voorwaarde dat er een vzw zou worden opgericht die zich zou inzetten om er activiteiten te doen. Op die manier kon het nut van de kerk bewezen worden. Met 27 Bruggelingen hebben we toen de vzw opgestart.”

Het Brugse bisdom reageerde niet. “We kregen enkel het verzoek om onze acties uit te stellen door de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.” De stad Brugge bestelde daarop een haalbaarheidsstudie voor de Sint-Walburgakerk. Dat rapport pleitte in grote mate voor het behoud van de kerk voor de eredienst. De druk was groot en in alle stilte nam de Brugse bisschop Lode Aerts eind vorig jaar een besluit: hij plaatste zijn handtekening niet onder het klaarliggende decreet van onttrekking. Dat nieuws raakte pas op de voorbije gemeenteraad bekend. “De overwinning is binnen. Het komt er nu op aan, voor de kerkfabriek en voor de vzw Sint-Walburga om het leven binnen deze kerk aan te moedigen en te realiseren”, zegt Van den Abeele.

Studentenparochie

Mogelijk wordt de kerk ook als een soort studentenparochie ingezet in de toekomst. De Sint-Walburgakerk is eigendom van de stad. “De wekelijkse eucharistievieringen zullen door het gebrek aan priesters en kerkgangers wellicht niet hervat worden. Maar Sint-Walburga is wel gegeerd voor huwelijken, dopen, begrafenissen en speciale missen”, besluit Van den Abeele.