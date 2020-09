Birger Maertens (Daring Brugge) denkt op zijn veertigste nog niet aan stoppen: “Ik voetbal nog steeds te graag” Steve Dinneweth

10 september 2020

14u40 0 Brugge Birger Maertens (40) trapt dit weekend zijn vierde seizoen af bij derdeprovincialer Daring Brugge. De ex-Rode Duivel mikt op de eindronde.

De verdediger kan terugblikken op een fantastische carrière als prof. Na zeven seizoenen bij Club Brugge, waar hij twee titels en drie bekers pakte, ging Maertens zijn geluk beproeven bij de noorderburen van Heracles Almelo. In 2015 zette de Bruggeling een stap terug naar vierdeklasser Westhoek om na een korte passage bij kustploeg Bredene weer in Brugge te belanden. “Op vraag van trainer Preben Verbandt kwam ik destijds eens meetrainen bij Daring en dat beviel me onmiddellijk. Ik voetbal nog steeds te graag om al te stoppen. Het lichaam protesteert nog niet, al moet ik na een wedstrijd stilaan toch wel iets langer recupereren dan vroeger.”

Afspraak gemaakt met vriendin

“Het provinciale voetbal kun je uiteraard niet vergelijken met hetgeen ik meegemaakt heb op het hoogste niveau, maar één ding blijft onveranderd en dat is de wil om alles te winnen. Ik kan echt niet tegen mijn verlies en dat leidt soms wel eens tot frustraties op het veld. Ik heb al een afspraak gemaakt met mijn vriendin dat ik dit seizoen geen enkele rode kaart zal pakken. Belofte maakt schuld hé”, lacht Maertens.

Uitgaan van eigen sterkte

“Het is mij hier vooral om de vriendschap te doen en er wordt wel degelijk ook goed gevoetbald in deze reeks. De afgelopen jaren hebben we al heel wat progressie geboekt en vorig seizoen speelden we ei zo na de eindronde, tot corona een einde maakte aan de competitie. We mikken ook nu weer op een plaats in de top vijf. Onze kern werd weer versterkt en de oefenpartijen hebben ons alvast voldoende vertrouwen gegeven om er meteen goed in te vliegen. We spelen dit weekend op eigen veld meteen de eerste topper tegen Jong Male, het team van kersvers trainer Stijn Desmet. Zoals steeds gaan we ook nu weer van eigen sterkte uit en hopen we alvast onze start niet te missen”, klinkt het tot besluit.

Na de eerste thuismatch volgt voor Daring Brugge de verplaatsing naar Oostveld Oedelem.