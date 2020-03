Birgen (39) overleden na zware crash tegen betonnen duiker in Zeebrugge: “Het ga je goed maatje” Mathias Mariën

21 maart 2020

10u07 12 Brugge Een 39-jarige man uit Lissewege is vrijdagavond om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval langs de Lanceloot Blondeellaan in Zeebrugge. De dertiger belandde met zijn voertuig in de gracht, waarna zijn wagen vuur vatte. Hij overleed ter plaatse. Wellicht lag een te hoge snelheid aan de basis van het ongeval.

De impact van de crash was zwaar. De hulpdiensten hadden lange tijd nodig om de wagen van het slachtoffer uit de gracht te krijgen. Volgens de eerste vaststellingen verloor de 39-jarige Birgen even voor 21 uur de controle over het stuur in een flauwe bocht en kwam zo naast de weg terecht. De bestuurder reed eerst tegen een een betonnen duiker, waarna de wagen in de gracht tot stilstand kwam en vuur vatte. Meteen bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat er geen hulp meer kon baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het parket besloot een verkeersdeskundige aan te stellen. Volgens de eerste vaststellingen lag overdreven snelheid wellicht aan de oorzaak en waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Vrienden van de dertiger uit Lissewege reageren verslagen op het nieuws van zijn overlijden. Uit de eerste reacties overheerst vooral een gevoel van ongeloof. “Tga je goed matje, we zullen je ongelofelijk missen”, klinkt het onder meer.