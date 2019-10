Bijzondere wandelingen in jarige Stadsschouwburg Bart Huysentruyt

14 oktober 2019

Cultuurcentrum Brugge biedt, samen met drie gidsenverenigingen, in het feestseizoen 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge enkele bijzondere wandelingen aan.

In verschillende soorten rondleidingen maakt het publiek op een bijzondere manier kennis met de jarige Stadsschouwburg. Tijdens de wandelingen ontdek je veel geheimen in en rond het monument. Op zondag 20 oktober neemt De Gidsenbond tijdens de eerste wandeling de bezoekers mee langs vergeten podiumplaatsen, bioscopen en muziekcafés in de ruime buurt van de Stadsschouwburg. De gezellige en verrijkende wandeling eindigt met een spectaculair zicht op Brugge. Die eerste wandeling was in een mum van tijd uitverkocht. Daarom biedt Cultuurcentrum Brugge om 16.30 uur een tweede wandeling aan.

In november volgt Gezelliaans theater door Gidsenkring Brugge en Hello Bruges waarin ze samen met Guido Gezelle een apart beeld schetsen van wat de oprichting van de cultuurtempel betekende voor de Bruggeling. In het kader van Erfgoeddag verzorgt S-wan eind april 2020 tenslotte een originele geschiedenis-rondleiding waarbij korte theateracts het verhaal van dit prachtig gebouw opnieuw laten leven.

Ontdek de verschillende wandelingen op www.150jaarstadsschouwburg.be.