Bijzonder hardleerse heroïnedealer riskeert 5 jaar cel Siebe De Voogt

06 februari 2020

16u51 3 Brugge Het openbaar ministerie heeft een zware gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd voor een bijzonder hardleerse heroïnedealer uit Brugge. Kevin D. (34) liep in 2016 al een zware veroordeling op voor drugsfeiten, maar begon toch weer te verkopen. Zijn tante riskeert 8 maanden cel voor het witwassen van drugsgeld.

Samen met haar neef Kevin D. werd Chantal B. (55) op 20 juni 2016 veroordeeld tot respectievelijk 5 en 4 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. In hetzelfde dossier waren ook de zoon van B. en de broer en moeder van D. betrokken. D. kreeg daar in het voorjaar van 2018 nog eens een effectieve celstraf van 3 jaar bovenop in het Gentse hof van beroep. De vele veroordelingen brachten hem echter niet tot beter inzicht. De politie kreeg in het voorjaar van 2019 immers informatie dat de man zijn heroïnehandel weer had opgestart.

Leverancier

Volgens het parket was hij dé leverancier van meerdere bekende dealers in Brugge. Bij z'n arrestatie op 25 juni had D. liefst 193 gram heroïne op zak. Naar eigen zeggen voor eigen gebruik. “Ik zou hem die hoeveelheid wel eens willen zien gebruiken", sneerde de procureur. Hij vorderde voor Kevin D. een effectieve celstraf van 5 jaar en verbeurdverklaring van 23.800 euro. De verdediging vroeg de rechter om een zware werkstraf. De omvang van de verkoop was volgens advocate Annelien Welvaert fel overdreven. “Hij verkocht zeker geen kilo per week", pleitte zij. “Mijn cliënt belandde in z'n jeugd van de ene instelling in de andere. Hij begon op z’n negende cannabis te gebruiken en gebruikte uiteindelijk heroïne. Tot zelfs 5 à 10 gram per dag.”

Bruggeling Jurgen V. (34) zou z'n woning volgens het parket ter beschikking hebben gesteld van D., al ontkent hij dat zelf met klem. De man zou zelf ook cannabis verkocht hebben. Hij riskeert 20 maanden gevangenisstraf, maar hoopt op een voorwaardelijke celstraf. Ook de tante van Kevin D. stond opnieuw mee terecht. Volgens het openbaar ministerie zou Chantal B. drugsgeld witgewassen hebben door op haar naam een rekening te openen voor haar neef. D. stortte ruim 17.000 euro op de bewuste rekening. Z’n tante beweert dat ze niets afwist van zijn bedoelingen en vraagt dan ook de vrijspraak. Vonnis op 12 maart.