Bijzonder hardleerse havenindringer vliegt opnieuw achter de tralies Siebe De Voogt

06 oktober 2019

09u21 0 Brugge Een 25-jarige Libiër zit opnieuw in de cel voor het binnendringen van de haven in Zeebrugge. Ondanks twee veroordelingen blijft de man tóch proberen om via die weg het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

De Libische transmigrant werd zaterdag in het havengebied aangetroffen. Dat was niet de eerste keer, want volgens het Brugse parket werd hij in het verleden al meermaals opgepakt en zelfs al eens aangehouden. In februari en maart werd de twintiger tot twee keer toe veroordeeld in de correctionele rechtbank van Brugge, maar dat weerhield hem er niet van om dit weekend opnieuw een poging te wagen om via de haven van Zeebrugge het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Omdat hij nog geseind stond naar aanleiding van een vonnis, werd de Libiër na verhoor onmiddellijk overgebracht naar de gevangenis. “Havenindringers worden doorgaans veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden”, zegt procureur Frank Demeester. “Deze straffen worden ook effectief uitgevoerd wanneer zij later worden aangetroffen.”