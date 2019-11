Bijna helft van fietsen van Brugse scholieren is niet in orde Bart Huysentruyt

26 november 2019

18u48 0 Brugge Bijna de helft van de jongeren in Brugge rijden met een fiets die niet in orde is. Dat heeft de politie vorig jaar vastgesteld. Op dinsdag 26 november was er opnieuw een actie.

Goed werkende fietsverlichting is in de donkerste maanden van het jaar nochtans van cruciaal belang. “Sinds half oktober tot en met begin december voeren een team van gemeenschapswachten en wijkinspecteurs preventieve fietscontroles uit in de basisscholen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Tijdens die controles wordt niet alleen de fietsverlichting gecontroleerd, maar ook de wettelijke uitrusting van de fiets zoals de reflectoren of de remmen. “Vorig jaar stelden wij vast dat iets minder dan de helft van de jongeren reden met een fiets die niet in orde was”, vult schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a) aan. “Meest voorkomende tekorten bij deze fietsen zijn een reflector in de wielen en fietsen die enkel voorzien zijn van een terugtraprem.”

Jongeren tussen 12 tot en met 15 jaar die zonder fietsverlichting fietsen, lopen de kans een verkeersklas te moeten volgen (2 uren op woensdagnamiddag of 2 uren op zaterdagvoormiddag). Wie ouder is dan 16 jaar, begaat een overtreding van de eerste graad en moet 58 euro betalen.