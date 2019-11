Bijna 3.000 lopers verkennen Brugse gebouwen Bart Huysentruyt

10 november 2019

16u56 0 Brugge Zo’n 3.000 lopers hebben zondag Brugse gebouwen van buiten én van binnen gezien tijdens de Urban Trail.

Ze konden kiezen tussen twee afstanden: zes of elf kilometer. Onder meer passages in de vervallen bokszaal, de Gistfabriek en de Weylerkazerne spraken tot de verbeelding. De weersomstandigheden waren ideaal: weliswaar fris, maar met een heerlijk zonnetje erbij. De lopers namen de start op de Markt en eindigden op de Burg. Er werd gestart in verschillende ‘waves’, om passages in gebouwen niet te druk te doen verlopen.