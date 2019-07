Bijna 200 zwemmers wagen zich aan Seaswim Bart Huysentruyt

23 juli 2019

09u44 0 Brugge Met net geen 200 deelnemers is het aantal deelnemers aan de Paljas Seaswim in Zeebrugge in één klap verdubbeld.

De derde editie van de Paljas Seaswim vond afgelopen zondag plaats in Zeebrugge. Deze organisatie van de Brugse Langerei Zwemmers en de Sportdienst Brugge bleek een schot in de roos. Bij de competitiezwemmers werd de 1.000 meter vrije slag het snelst afgezwommen door OZEKA-zwemmer Ben Rutten. Bij de dames had Perinne Calet uit La Louvière net geen minuut langer nodig. In schoolslag was Niels Van Goethem de beste bij de mannen, Gaelle Cornet bij de vrouwen. De zwemjogging voor recreanten was een prooi voor triatleet Jonathan Wayaffe en Katrien Delaender.