Biertje na ongeval: rijverbod en boete Christophe Maertens

06 december 2019

09u05 0 Brugge Een vrouw uit Brugge verscheen voor de Ieperse rechter zetelend in politieberoep. De vrouw had na een ongeval een winkel binnengelopen om een biertje. “Ik was in shock van het accident.”

De vrouw werd eerder door de politierechter veroordeeld tot 3 maanden rijverbod en een geldboete. De straf volgde na een ongeval, waarop de dame een winkel binnenliep om een biertje. Ze deed dat omdat ze naar eigen zeggen in shock was door het ongeval. De Brugse tekende beroep aan tegen haar straf en ze hoopt dat haar rijverbod wordt gemilderd. Ze heeft namelijk haar wagen nodig om naar haar werk in Roeselare te gaan.