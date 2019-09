Biekorf-pleintje krijgt naam van Red Zebra-zanger Bart Huysentruyt

15 september 2019

17u54 0 Brugge Zanger en muzikant Peter Slabbynck, bekend van de legendarische rockband Red Zebra, krijgt een jaar lang het Biekorf-pleintje naar zich vernoemd.

De stad wil met het project elk jaar een culturele ambassadeur in de schijnwerpers zetten. In de verleden viel die eer ook al te beurt aan schrijfster Lara Taveirne, cartoonist Marec en cabaretière Jacqueline Compernolle. Het binnenpleintje heeft geen officiële naam, maar krijgt zo jaarlijks toch een benaming. “Heel leuk dat de stad Brugge oog heeft voor cultuur en moderne cultuurmakers in de stad”, zegt Slabbynck, die al een tijdje met Red Zebra weer toert. De groep is bekend om de culthit ‘I can't live in a living room’.