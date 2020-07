Bibliotheek van Sint-Michiels verhuist van gemeentehuis naar Xaverianensite Bart Huysentruyt

13 juli 2020

17u33 0 Brugge Door de verhuizing van het bibliotheekfiliaal Sint-Michiels naar de Xaverianensite, zal deze afdeling in het voormalige gemeentehuis gesloten zijn voor het publiek vanaf 24 augustus.

“De heropening op de Xaverianensite in een gloednieuwe en veel ruimere bibliotheek vindt plaats op 5 september”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Zoals bekend werd daar op die Xaverianensite een multifunctioneel complex gebouwd waarbinnen sport, ontspanning, cultuur en ontmoeting een plaats vinden. Ook het bibliotheekfiliaal Sint-Michiels zal straks vanaf september in dit complex geïntegreerd worden. Het huidige gebouw van de bibliotheek van Sint-Michiels voldoet immers eigenlijk al een hele tijd niet meer aan de behoefte van een hedendaagse bibliotheekwerking. We verlaten dus het gemeentehuis.”