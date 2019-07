Bibliotheek De Zorge sluit enkele dagen de deuren voor renovatiewerken Bart Huysentruyt

23 juli 2019

14u20 0 Brugge Bibliotheek De Zorge langs de Moerkerkse Steenweg 190 in Sint-Kruis gaat vanaf maandag 29 juli voor enkele dagen dicht.

De bib wordt gerenoveerd en zal om die reden gesloten zijn tot en met vrijdag 2 augustus. Die periode wordt gebruikt om de bibliotheek leeg te halen en gedeeltelijk te verhuizen naar de pop-upbibliotheek in de cultuurzaal in hetzelfde gebouw. Daar kan je van zaterdag 3 augustus tot en met zaterdag 7 september terecht voor het lenen van jeugdboeken, romans voor volwassenen, lifestyleboeken en reisgidsen. Op maandag 9 september zal ook de pop-upbib de deuren sluiten tot het einde van de werken. “In de vernieuwde bibliotheek De Zorge zal je zelf je boeken of andere materialen kunnen lenen via een zelfuitleensysteem”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “De bibliotheek zal voor het publiek ook groter zijn doordat de berging en bureaus voor het bibliotheekpersoneel naar de eerste verdieping verhuizen en ingenomen worden als bibliotheekruimte. Het meubilair wordt ook opgefrist.”