Bibliotheek De Zorge krijgt opknapbeurt Bart Huysentruyt

19 juni 2019

11u03 0 Brugge De bibliotheek in het Administratief Centrum De Zorge in Sint-Kruis heeft dringend een opknapbeurt nodig.

Door intens gebruik zijn de meubels en de afwerking in de bibliotheek verouderd en versleten. “We willen de bibliotheekbezoekers de service geven om zelf de boeken en het audio- en videomateriaal te kunnen inleveren en te ontlenen”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). “Daarvoor is er een ander type meubilair noodzakelijk, dat op maat van De Zorge gemaakt wordt. Met de herinrichting wordt ook de beschikbare oppervlakte voor de bibliotheekwerking vergroot door de bureaus naar de verdieping te verhuizen en de bestaande bureau en berging in te nemen in de bibliotheekruimte. Op die manier wordt het comfort van de bibliotheekbezoeker en het personeel verhoogd.”

Ook aan de veiligheid van het gebouw is gedacht. Zo wordt de deur tussen de bibliotheek en de cultuurzaal verwijderd en wordt er een tweede vluchtweg gecreëerd via de naast gelegen traphal. Bovendien werden er elektriciteitswerkzaamheden uitgevoerd en is de inbraakbeveiliging geoptimaliseerd. Tijdens de werkzaamheden van half augustus tot eind september verhuist de bibliotheek tijdelijk naar de cultuurzaal ernaast, op hetzelfde adres. De kostprijs voor de werkzaamheden voor de herinrichting bedraagt 133.085 euro.