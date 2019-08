Bezoekers WECANDANCE wapenen zich met sjaals tegen kleine zandstorm: thema ‘safari nomads’ blijkt érg goed gekozen Siebe De Voogt

11 augustus 2019

12u52 0 Brugge Het festival WECANDANCE, dit jaar rond het thema ‘safari nomads’, lokte een recordaantal bezoekers van 18.000 man per dag. De felle wind op zaterdag verbrodde het feestje niet. Integendeel, het maakte de beleving alleen maar beter. Door de stevige zeebries moesten de festivalgangers zich wapenen tegen het opwaaiende zand, waardoor het strand wel een echte woestijnvlakte leek.

WECANDANCE bewijst dit weekend meer dan eens een echt belevingsfestival te zijn. Waar de organisatie aanvankelijk haar hart vasthield voor de krachtige zeebries van zaterdag, bleek de wind net bij te dragen tot de festivalsfeer. Het Zeebrugse strand werd omgetoverd tot een woestijnvlakte. Op vraag van de organisatoren hadden de 18.000 bezoekers op zaterdag extra bescherming meegenomen tegen het ruige weer. Zonnebrillen en trendy sjaals moesten hen beschermen tegen het opwaaiende zand. Het kwam de outfit van de vele festivalgangers alleen maar ten goede.

Zandstorm

Populair dit jaar waren, naast de sjaals, de safarihoedjes en uiteraard de luipaardmotiefjes. Samen met andere dierenprints waren die op voorhand door influencers al aangekondigd als dé trend bij uitstek. Uiteindelijk leverde de wind helemaal geen problemen op. De organisatie had dan ook alle mogelijke maatregelen genomen. Ze plaatsten extra zeecontainers om de wind tegen te houden en hadden de zeven podia extra verstevigd. “Voor de bezoekers was het inderdaad een extra beleving”, zegt Bart Roman. “Mensen uit het binnenland zijn het niet gewoon om een zandstorm te zien. Zij vonden de taferelen dus wel best grappig. Voor ons was dat iets minder het geval. Het was alle hens aan dek. We lieten extra crew aanrukken en werkten zeer nauw samen met alle veiligheidsdiensten.”

Uiteindelijk vond de tweede festivaldag plaats zonder incidenten. “We maakten er iets moois van. Highlight voor mij was Peggy Gou ( een Zuid-Koreaanse dj en producer - nvdr.) : een wereldster in wording. Zij zette de stage in vuur en vlam. Ook Claire Laffut, een Belgische artieste, kon op de Super 8 livestage veel mensen bekoren.”

Drie dagen

Voor het eerst duurt WECANDANCE drie dagen. Op vrijdag opende het festival met 3.000 bezoekers. “Dat was meer dan de 2.500 die we verwacht hebben”, vertelt Roman. “Het was zeer mooi weer en er hing een toffe, gemoedelijke sfeer. Die festivaldag op vrijdag is zeker voor herhaling vatbaar. Verder ben ik ook zeer tevreden met ons AIRcafé, waar onze bezoekers opnieuw konden proeven van de gerechtjes en cocktails van Sergio Herman. Zaterdag was het café zelfs uitverkocht. Onze ademhalingstent was bedoeld voor een select publiek, maar werd ook zeer goed onthaald. Ik ben blij dat we die extra dimensie nog toevoegden aan ons festivalterrein.” WECANDANCE opende zondagmiddag de deuren voor de laatste festivaldag. De organisatie hoopt af te klokken op 35.000 bezoekers.