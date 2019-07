Bezoekers kunnen mee betalen aan restauratie van orgel in Heilig-Bloedbasiliek Bart Huysentruyt

09 juli 2019

15u00 0 Brugge In de Heilig-Bloedbasiliek op de Burg in Brugge starten na het bouwverlof restauratiewerken aan het fameuze orgel uit 1912. Bruggelingen en bezoekers kunnen via crowdfunding mee betalen.

De Heilig-Bloedbasiliek is één van de grootste publiekstrekkers in Brugge met zo’n één miljoen bezoekers per jaar. Het Jules Anneessenorgel in de bovenbasiliek heeft de gevolgen van de tijd gevoeld. Het orgel voldoet niet meer aan de muzikale eisen van vandaag. Het wordt nog regelmatig bespeeld, maar de orgelist moet daar af en toe minder zuivere klanken bij nemen. “De windgaten zitten verstopt en er ligt overal stof tussen de pijpen”, zegt Piet Viérin van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed. “We maken van de gelegenheid gebruik om niet alleen het bestaande orgel te restaureren, maar ook uit te breiden. De orgelkast wordt groter om het orgel meer compleet te maken. Het wordt een volwaardig liturgisch instrument.”

De totale kosten voor deze renovatie worden geraamd op 200.000 euro. De Confrérie kan rekenen op 75.000 euro van de stad en 20.000 euro van de Koning Boudewijnstichting. Wellicht doet ook Onroerend Erfgoed nog een duit in het zakje. Maar dat zal niet volstaan. “Bruggelingen en bezoekers krijgen via een crowdfundingsactie de kans om mee te investeren in het orgel", zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). Donateurs kunnen een git overmaken op een speciaal rekeningnummer. Van het geschonken bedrag kan je 45 procent fiscaal recupereren. Het rekeningnummer is BE53 7440 7770 3053.