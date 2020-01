Bezoek van Chinezen aan IVBO afgelast, Japanners komen wel Bart Huysentruyt

28 januari 2020

16u09 0 Brugge Een gepland bezoek van een Chinese delegatie aan het afvalverwerkend bedrijf IVBO in Brugge is afgelast door het coronavirus.

Logischerwijs komen de Chinezen volgende week dus niet naar Brugge. Door de uitbraak van het virus worden geen risico’s genomen. Komende vrijdag komt wél een Japanse delegatie langs. Het gaat om mensen van het Japan Environmental Sanitation Center (JESC), pionier op vlak van milieu- en omgevingsvoorzieningen in Japan. Er komen technische specialisten naar Brugge.. “We krijgen heel veel interesse vanuit de Aziatische landen. Eerder al kwamen Chinezen een kijkje nemen hoe we hier ons afval verwerken en ook een delegatie uit Zuid-Korea was al op bezoek”, zegt directeur Geert Dooms.