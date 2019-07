Bewoners Rustenburgwijk klagen over bomen: “Stadsbestuur moet beloftes nakomen” Bart Huysentruyt

09 juli 2019

09u28 0 Brugge Enkele bewoners van de Rustenburgwijk in Brugge hebben actie gevoerd om een aantal problemen opnieuw aan te kaarten. Volgens hen worden ze niet gehoord door het stadsbestuur.

“Het is spijtig dat we nog eens op dezelfde nagel moeten kloppen”, zegt bewoner Marnix Arschoot. “Zo vinden we al langer dat de bomen op de voetpad voor hinder zorgen. Niet alleen zorgen de wortels voor een beschadigd voetpad, de takken hangen ook in de dakgoten. Daarnaast vinden we dat het grasperk op de wijk hersteld moet worden, na het kappen van een boom aan de zitbankjes. Dat grasperk ligt hoger dan de rijweg, waardoor de weg vaak erg nat ligt. Wij voelen ons hier een beetje ‘de verloren hoek’.” Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) staat een heraanleg van de Sint-Pietersstatiedreef niet op het meerjarenprogramma. “We gaan wel verder met het beheer van de bomen, die zorgen voor groen in de straat. Er zullen opnieuw geultjes gemaakt worden om het hemelwater op de rijweg vlot te laten afwateren en het voetpad zal plaatselijk hersteld worden.”