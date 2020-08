Bewoners Lange Molenstraat hoeven zich geen zorgen te maken: “Stadion komt in niemands achtertuin” Mathias Mariën

21 augustus 2020

19u26 0 Brugge Als het ontwerp van het nieuwe Club-stadion ongewijzigd blijft, zal het stadion minstens 100 meter van de eerste straat liggen. Vooral voor de bewoners van de Lange Molenstraat is dat belangrijk. In verschillende schetsen - die vaak door ‘tegenstanders’ van het stadion gemaakt werden - leek het alsof de voetbaltempel in hun achtertuin kwam te liggen.

“Plots zal er een gigantisch stadion vlak naast onze woning staan. Ik woon hier sinds 1981 en heb totaal geen probleem met het Jan Breydelstadion. Integendeel, ik ben zelf een voetbalfan. Maar als ze een nieuw stadion bouwen, waarom kan dat niet op de plaats waar het stadion nu al staat? We vrezen dat onze huizen een pak minder waard zullen zijn in de toekomst.” Het was slechts één van de vele ongeruste reacties die in de Lange Molenstraat te horen waren vlak nadat bekend raakte dat Club Brugge een nieuw stadion zou bouwen op de site van Jan Breydel.

“Onterecht", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Uit de plannen blijkt dat er minstens 100 meter afstand is tot de straat. Bovendien is er van een betonnen constructie geen sprake. Er zullen lichte materialen gebruikt worden. Vergeet bovendien niet dat er een park komt, wat op zich een absolute meerwaarde is voor de buurt.”