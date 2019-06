Bewoners Debruyne- en Leopoldstraat zijn ten einde raad: “Waarom luistert de stad niet?” Bart Huysentruyt

04 juni 2019

14u45 1 Brugge Het buurtcomité van de Leopold Debruynestraat en Prins Leopoldstraat in Brugge is ten einde raad. Al jaren vragen ze om veiligere straten in de buurt van basisschool De Tandem, maar reactie komt er niet. “Onze geparkeerde wagens worden nog altijd aangereden. Het is wachten tot een kind de volgende is”, zucht Nicky Herssens.

Nicky Herssens woont op het kruispunt van de Leopold Debruynestraat en de Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis. Hij ziet dagelijks vanop de eerste rij de gevaarlijke situaties in zijn straat. “In de Leopold Debruynestraat bevindt zich de ingang van het magazijn van winkelketen Aldi, waarlangs alle leveringen gebeuren. De poort van hun magazijn ligt net tegenover de ingang van school De Tandem”, vertelt Nicky, die buschauffeur is bij De Lijn en dus zelf ook wat ervaring heeft met zwaar verkeer. “In de Leopold Debruynestraat mag langs twee zijden van de straat worden geparkeerd, waardoor de ruimte die overblijft voor de fietsers erg beperkt is. Het is al nauw als de vrachtwagens stilstaan, laat staan dat ze achteruitrijden of manoeuvreren tussen de fietsers. Dit zware vrachtverkeer hoort hier niet thuis”, zegt hij.

De buurt van de Leopold Debruynestraat en Prins Leopoldstraat kaartte het probleem al meermaals aan, maar zonder resultaat. “Die 44-tonners zullen op een dag voor ergere situaties zorgen dan de nu al vervelende ongelukken die er zijn gebeurd”, zegt Herssens. “Paaltjes worden vernield, autospiegels sneuvelen… Ooit is een fietsend kind of voetganger het slachtoffer en wat dan?”

Het vorige stadsbestuur besliste al om van de Leopold Debruynestraat een fietsstraat te maken. Dat betekent dat fietsers er voorrang hebben op de auto’s, die ze niet mogen inhalen. Er zou ook een tonnagebeperking komen. “Deze beslissing gaat nog niet ver genoeg”, vindt Herssens. “Maar het is tenminste een beslissing. Alleen… ze is nog niet doorgevoerd.” De bewoners vragen ook dat de vrachtwagens voor supermarktketen Aldi hun waar lossen op de parking. “Als we geen gehoor krijgen, plannen we acties. Dit kan zo niet verder.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) erkent de problematiek, die al voor haar periode als bevoegd schepen op de politieke agenda staat. “We begrijpen de bezorgdheden maar al te goed”, zegt ze. “Het dossier ligt ook voor op het schepencollege, waar we zoeken naar een compromis om parkeren en veilig fietsen met elkaar te verzoenen. De parkeerdruk in deze straten is immers ook hoog. We willen daar niet te drastische ingrepen doen. Maar er komen binnenkort zeker maatregelen.”