Bewoners Brugse wijk al maanden in de ban van mysterieus geluid: “Niemand weet wat het is of vanwaar het komt” Mathias Mariën

09 oktober 2020

13u00 0 Brugge De bewoners van de Galbertuslaan in Brugge zijn al maanden in de ban van een mysterieus geluid dat hen dag en nacht frustraties oplevert. De dienst Leefmilieu is op zoek naar de oorsprong, maar vooralsnog zonder resultaat.

“De wind is gaan liggen. Het was weer erg vannacht. Maar vanwaar het komt? Niemand die het weet.” Een bewoonster van de Galbertuslaan in Sint-Michiels is zichtbaar gefrustreerd als we haar vragen naar ‘het geluid’. In de wijk is het stoomgeluid - een ander iemand noemt het een toeter - al maanden op geregelde basis te horen. Overdag én ‘s nachts. Een vast patroon is moeilijk te vinden. Soms is het om de paar minuten te horen en dat uren aan een stuk. Op andere momenten blijft het uren weg of klinkt het verder weg. De wind en weersomstandigheden spelen daarbij wellicht een grote rol. Op warme zomerdagen was het geluid bijvoorbeeld niet te horen.

Onderzoek

De dienst Leefmilieu van stad Brugge is al maanden op zoek naar de oorsprong van het geluid. Resultaat leverde dat niet op. Is het afkomstig van verwarmingsketels? Een gasinstallatie? Voorlopig kan niemand het zeggen. Dat het geluid vervelend is, staat wél vast. “Vooral als je er begint op te letten”, zegt een voorbijganger. Voor de bewoners zit er vooralsnog niks anders op dan te hopen dat het onderzoek van de dienst Leefmilieu snel resultaat oplevert.