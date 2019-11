Bewoner van flat boven chocoladewinkel blijft vast voor brandstichting Siebe De Voogt

19 november 2019

15u22 0 Brugge Na de brand in een appartement boven chocoladewinkel Alexamer in Sint-Michiels blijft de bewoner een maand langer aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Brugge dinsdag beslist.

Het vuur ontstond donderdagavond, toen eigenaar Alex Vanfleteren nog aan het werk was in zijn zaak langs de Rijselstraat. De man werd plots gewaarschuwd door de bewoner van het appartement boven zijn zaak. J.J. maakte Vanfleteren erop attent dat het brandde en dat hij al de brandweer had gebeld. Mogelijk was het vuur op dat moment al enige tijd aan het smeulen. De hulpdiensten konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen, maar de getroffen flat brandde wel volledig uit. Ook chocoladewinkel Alexamer liep flink wat schade op. De volledige voorraad chocolade en ijs moest worden weggegooid.

De bewoner van het appartement vluchtte weg nog voor de politie hem kon verhoren, maar werd de dag nadien alsnog opgepakt. J.J. wordt ervan verdacht de brand te hebben aangestoken aan de zetel. Hij zou al enige tijd met problemen gekampt hebben. De verdediging wil geen commentaar kwijt over het dossier.