Bewoner met mentale beperking van Viro vzw heeft gestolen tandem terug Siebe De Voogt

16 september 2020

12u55 1 Brugge De tandem die De tandem die donderdagnacht gestolen werd bij Viro vzw in Sint-Michiels is terecht. Een getuige zag hem begin deze week langs de kant van de weg staan. Een grote opluchting voor de organisatie, want de rode fiets was speciaal aangepast voor een van hun bewoners.

Viro vzw zat de voorbije dagen met de handen in het haar. De speciaal aangepaste tandem van een van hun bewoners werd donderdagnacht gestolen vanop hun terrein aan Ter Dreve. De organisatie deed onder meer in deze krant een oproep naar getuigen en dat leverde begin deze week resultaat op. “Iemand had de fiets hier in de buurt zien staan langs de kant van de weg", zegt communicatieverantwoordelijke Joke Carlier. “We werden opgebeld en zijn meteen gaan kijken. Het was inderdaad de bewuste rode tandem. We hebben de politie erbij gehaald en mochten de fiets nadien meenemen.”

De tandem is licht beschadigd aan de lak en aan het speciale zitje voor de bewoner, maar kan normaal snel hersteld worden. “Hij is nog in relatief goede staat. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat we de fiets weer hebben. Van de dader is voorlopig nog geen spoor. We kregen via Facebook enkele persoonsbeschrijvingen door en hebben die doorgegeven aan de politie. Het onderzoek is lopende.”