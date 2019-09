Bewonder het erfgoed van kerk van de H. Kruisverheffing en Sint-Jozef nu online Bart Huysentruyt

18 september 2019

17u56 0 Brugge Erfgoedvrijwilligers zijn zo goed als klaar met het inventariseren van de kerk H. Kruisverheffing en Sint-Jozef in Brugge.

De neogotische kerk, die werd ingewijd in 1856, herbergt een schat aan kunstwerken. “Het lijkt misschien niet meteen een kunstzinnig hoogstandje, toch is het een belangrijk vroeg voorbeeld van rijpe neogotiek in Vlaanderen”, zegt Livia Snauwaert van het Vlaams Departement Cultuur. “De kerk herbergt niet alleen neogotische kunst, er bevinden zich hier ook nog mooie stukken uit de vorige kerken van Sint-Kruis en een groot deel van de inboedel van de Sint-Franciscus van Assisi kwam recent naar hier omwille van de fusie en nakende afbraak van deze moderne kerk.” Al deze objecten kan iedereen vanaf nu ontdekken op www.erfgoedinzicht.be. Ook het religieus erfgoed van andere Brugse kerken is erop te zien.