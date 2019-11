Bewakingsagent probeerde Albanees met valse papieren naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen Siebe De Voogt

16u04 1 Brugge Een Italiaanse bewakingsagent riskeert in de Brugse rechtbank 30 maanden cel met uitstel voor mensensmokkel. Michael P. (31) probeerde een jaar geleden een Albanees met valse identiteitsdocumenten naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. “Het is de grootste stommiteit van m’n leven”, verklaarde de man.

Michael P. probeerde op 18 december vorig jaar met een Fiat Punto in te schepen op de ferry richting het Verenigd Koninkrijk. Hij werd vergezeld door een landgenoot. Althans, dat moest blijken uit de identiteitspapieren die de man bij zich had. Al snel bleek er meer aan de hand. “Bij controle bleken de documenten vals te zijn”, stelde de procureur. “De originele identiteitspapieren waren door de eigenaar opgegeven als gestolen. We vonden ze terug in de wagen van de beklaagde. Hij was dus wel degelijk op de hoogte.”

Niets georganiseerd

Michael P. werkte op het moment van de feiten als buitenwipper. Intussen werkt hij al bewakingsagent. “Een voormalige collega stelde hem voor om te smokkelen”, pleitte zijn advocate Nadia Lorenzetti. “Mijn cliënt heeft zich laten gebruiken, maar heeft zelf niets georganiseerd.” P. bood zijn excuses aan voor de rechter. “Ik heb in het verleden nog nooit zoiets gedaan”, vertelde hij. “Dit is de grootste stommiteit van m'n leven.”

De uitspraak volgt op 8 januari.