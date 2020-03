Bevriende horecazaken bundelen de krachten en starten take-awayconcept: “Onze twee koks bereiden samen hun specialiteiten” Bart Huysentruyt

13 maart 2020

12u43 57 Brugge Twee Brugse horecazaken bundelen de krachten en starten vanaf zaterdag met een take-awayconcept. Het gaat om restaurants Parrilla in Assebroek en Hermanus in Sint-Kruis. “We hopen dat onze klanten ons massaal gaan steunen”, zegt Nathalie Debacker van Parrilla.

Drie weken geen ribbetjes en hamburgers? Dat laten Andy en Evy van Hermanus en Nathalie en Mike van Parrilla niet gebeuren. “Toen de federale regering donderdag de maatregelen afkondigde, hebben we met elkaar gebeld en meteen een delivery-concept bedacht. Toen was het nog niet helemaal duidelijk of ook take-away toegestaan was. Nu dat wel mag, gaan we dat ook aanbieden.”

Parrilla is vooral bekend voor zijn ribbetjes, maar ook voor stoofvlees of vol-au-vent met een slaatje en frietjes. Die gerechten zullen op de gemeenschappelijke menukaart komen. Fans van Hermanus zullen daarop hun lievelingsburgers terugvinden. “We werken volop aan een online platform waarop de bestellingen geplaatst kunnen worden”, zegt Nathalie. “Onze twee koks gaan in de keuken van Hermanus de gerechten bereiden. De take-away zal plaats vinden bij Hermanus, Maalse Steenweg 315, Sint Kruis. Mike, Evy en ikzelf nemen de levering en take-away voor onze rekening”, zegt de uitbaatster, die rekent op haar klanten. “We krijgen via Facebook veel positieve reacties. Hopelijk gaan onze klanten ons massaal steunen.”