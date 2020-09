Betrapte winkeldief spuwt naar agent in volle coronacrisis en riskeert 12 maanden cel Siebe De Voogt

03 september 2020

14u43 2 Brugge Een 36-jarige winkeldief riskeert 12 maanden cel, omdat hij dit voorjaar na zijn betrapping in Brugge spuwde naar een agent. “Zoiets doen in tijden van corona is echt not done”, stelde de procureur.

De Syriër werd op 4 mei op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in de Carrefour langs de Zuidzandstraat in Brugge. Hoewel de buit ‘maar’ 20 euro bedroeg, deed M.R. er toch alles aan om te ontkomen. Hij duwde de winkeldetective weg en nam de vlucht. De politie zette meteen de achtervolging in en kon de winkeldief kort nadien in de boeien slaan. De man liet duidelijk zijn minachting tegenover de politie blijken. Hij schold hen onder meer uit voor “vieze honden” en stelde “dat hij hen wel zou weten te vinden”. Bij zijn overbrenging spuwde hij bovendien in de richting van een agent. “In tijden van corona is dat echt not done", sneerde de procureur. “Vandaar dat we hem ook meteen gedagvaard hebben in snelrecht.”

M.R. hangt voor de feiten 12 maanden cel boven het hoofd. Zijn advocate Silke Brutin betwistte de feiten niet. “Mijn cliënt pleegde de diefstal onder invloed van alcohol”, pleitte ze. “Hij is intussen negen jaar in België, maar moest zijn job als dakwerker stoppen door fysieke problemen. Uit verveling is hij beginnen drinken. Hij heeft begeleiding nodig.” De verdediging drong aan op een opschorting, gekoppeld aan voorwaarden, of een voorwaardelijke celstraf. Vonnis op 1 oktober.