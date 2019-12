Betonmixer van 44 ton belandt in gracht in Brugge Mathias Mariën

13 december 2019

15u50 19 Brugge Langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge gebeurde vrijdagmiddag een ongeval met een betonmixer.

De chauffeur had net een lading beton geladen in de betoncentrale langs dezelfde baan en reed richting Zeebrugge toen het fout liep. De man moest uitwijken en belandde met het voorwiel van zijn vrachtwagen in de zachte berm. Er was geen houden aan en de vrachtwagen belandde uiteindelijk een paar meter diep in de gracht. De chauffeur was aangedaan, maar raakte niet gewond. Er waren twee enorme kranen nodig om het gevaarte van liefst 44 ton uit de gracht te tillen. Tijdens de werkzaamheden was de Lodewijk Coiseaukaai afgesloten voor het verkeer.