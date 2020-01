Bestuurster gaat met wagen overkop nadat ze moet uitwijken voor eerder ongeval Siebe De Voogt

10 januari 2020

08u39 0 Brugge Op de verkeerswisselaar E40/E403 in Brugge vond donderdagavond een spectaculair ongeval plaats. Een bestuurster ging er met haar wagen overkop, nadat ze moest uitwijken voor een eerder ongeval.

Een bestuurder die de afrit richting Brugge wilde nemen, ging even na 20.30 uur in de bocht aan het slippen. Hij kwam dwars tot stilstand over de rijbaan, waardoor een achteropkomende wagen in de remmen moest. De vrouw slaagde erin om de gecrashte auto te ontwijken, maar kwam daarbij tegen de vangrail terecht. Door de impact kantelde haar wagen om uiteindelijk tot stilstand te komen op z'n dak. De vrouw kon op eigen kracht het wrak verlaten en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door de ongevallen was het op- en afrittencomplex E40/E403 een tijdlang deels versperd voor het verkeer. Grote hinder leverde dat niet op.