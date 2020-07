Bestuurder mispakt zich: auto total loss en gevel van garagecomplex vernield, brandweer moet komen stutten Bart Boterman

04 juli 2020

10u25 0 Brugge In de Gieterijstraat in Brugge is vrijdagnacht iets over 00.30 uur een bestuurder frontaal gecrasht tegen de muur van een garagecomplex. De muur en poorten raakten beschadigd en stortten in.

De bestuurder had een inschattingsfout gemaakt, met grote gevolgen. Zijn wagen is total loss, de garageboxen raakten zwaar beschadigd en ook twee geparkeerde voertuigen deelden in de brokken. De brandweer kwam ter plaatse om puin te ruimen en de garages te stutten om verdere instorting van het dak te voorkomen. De zwaar beschadigde wagen van de bestuurder werd getakeld en is klaar voor de schroothoop. Niemand raakte gewond.