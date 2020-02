Bestuurder lichtgewond na botsing met vrachtwagen in Wittemolenstraat Siebe De Voogt

12 februari 2020

11u48 4 Brugge In Sint-Michiels, bij Brugge, is woensdagmorgen een bestuurder lichtgewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen.

Het ongeval vond volgens de lokale politie Brugge even voor 9 uur plaats op het kruispunt van de Wittemolenstraat en de Kervyndreef. De bestuurder van een kleine personenwagen kwam er in aanrijding met een vrachtwagen. Hij liep daarbij lichte verwondingen op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn auto liep flink wat schade op en is wellicht rijp voor de schroothoop. Ook de vrachtwagen kon niet meer verder en moest getakeld worden. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren.